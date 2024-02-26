Три медали завоевали вологодские пауэрлифтеры на первенстве России

[ Спорт ]

Вологодские спортсмены завоевали три медали первенства России по пауэрлифтингу, который проходит в Мурманске с 20 по 26 февраля.  

Алина Удальцова одержала победу среди юниорок в весовой категории 52 кг и заняла второе место в абсолютном зачёте по сумме троеборья с результатом 437,5 кг (165+110+162,5 ), превысив норматив Мастера спорта международного класса.

Также Алина установила два рекорда Вологодской области - в становой тяге и троеборье.

Ещё одну медаль серебряного достоинства в копилку области принес Глеб Рыжов. Юноша по сумме троеборья занял второе место в категории до 66 кг.

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