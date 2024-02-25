Изменилась до неузнаваемости: Анджелина Джоли испугала фанатов новой необычной причёской

[ Культура ]

Известная американская актриса Анджелина Джоли решила кардинальным образом поменять свой привычный стиль. На фотографиях, которые были сделаны во время её прогулки в Нью-Йорке, она предстала с новой необычной причёской, изменившись до неузнаваемости.  

Джоли довольно часто использует в фильмах странные стилистические решения, но в жизни старается не изменять своему привычному образу роковой брюнетки или игривой шатенки. Но сейчас актриса буквально испугала своих фанатов, решив выйти в свет с новой необычной причёской. Она приняла неожиданное решение перекраситься в блондинку, сообщает издание Hello.   

Поклонники сразу заметили, что такой новый образ совсем не идёт 48-летней актрисе, поскольку из-за светлого цвета волос она выглядит гораздо старше своих лет. Кроме того, из-за этой причёски Джоли растеряла свою прежнюю привлекательность.   

Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
 

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