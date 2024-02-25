Продолжает зарабатывать в России: сбежавший из страны Меладзе получил рекордный доход

Известный продюсер и композитор Константин Меладзе, который принял решение уехать из России, продолжает зарабатывать в стране. По данным информационного портала Shot музыкант в 2023 году получил довольно внушительную прибыть за счёт работы собственного лейбла, который продолжает приносить доход.

"Его лейбл "Меладзе мьюзик" принес 19 миллионов рублей за прошлый год, что 2,7 миллиона больше по сравнению с 2022-м", — объяснили авторы материала.

Журналисты сообщили, что сбежавший из страны Меладзе получил рекордный доход за время своего отсутствия в России. Он продолжает зарабатывать в стране благодаря стриминговым сервисам, на которых размещены композиции группы "ВИА Гра", Валерия Меладзе и Веры Брежневой. При этом все эти артисты уже давно не дают концерты в российских городах.

Также сообщается, что музыкант рассчитывает в ближайшем будущем продать свою роскошную виллу, которая находится в Крыму. Огромный особняк, расположенный на территории престижного коттеджного посёлка, выставлен на продажу за внушительную сумму почти в 396 миллионов рублей.