История Родиона Меглина нашла продолжение: Хабенский планирует вернуться к легендарной роли

[ Культура ]

На российский телеэкраны уже в 2025 году может выйти новый сезон легендарного сериала "Метод", который повествует о приключениях следователя Родиона Меглина. Создатели нового сериала планируют приступить к съёмочному процессу уже летом 2024 года.  

Народный артист РФ, художественный руководитель — директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский в интервью информационному порталу ТАСС сообщил, что планирует вернуться к своей роли Родина Меглина в новом сезоне сериала. Он признался, что с удовольствием примет участие в создании этой картины, режиссёром которой станет Юрий Быков.  

"Если это вдруг случится, я с удовольствием с Юрием Быковым поработаю в этом материале", — заявил Хабенский.  

Напомним, что первый сезон сериала "Метод" также был снят Юрием Быковым. Картина рассказывает о необычной драматической судьбе следователя Родина Меглина, который раскрывает самые неожиданные преступления. Сейчас история нашла продолжение - на экраны может выйти уже третий сезон сериала, где Хабенский вернётся к своей легендарной роли.  

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
 

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