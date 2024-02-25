История Родиона Меглина нашла продолжение: Хабенский планирует вернуться к легендарной роли

На российский телеэкраны уже в 2025 году может выйти новый сезон легендарного сериала "Метод", который повествует о приключениях следователя Родиона Меглина. Создатели нового сериала планируют приступить к съёмочному процессу уже летом 2024 года.

Народный артист РФ, художественный руководитель — директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский в интервью информационному порталу ТАСС сообщил, что планирует вернуться к своей роли Родина Меглина в новом сезоне сериала. Он признался, что с удовольствием примет участие в создании этой картины, режиссёром которой станет Юрий Быков.

"Если это вдруг случится, я с удовольствием с Юрием Быковым поработаю в этом материале", — заявил Хабенский.

Напомним, что первый сезон сериала "Метод" также был снят Юрием Быковым. Картина рассказывает о необычной драматической судьбе следователя Родина Меглина, который раскрывает самые неожиданные преступления. Сейчас история нашла продолжение - на экраны может выйти уже третий сезон сериала, где Хабенский вернётся к своей легендарной роли.