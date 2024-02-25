"Были полностью разбиты ноги": актёр Герасимов рассказал о страшной травме во время съёмок

Знаменитый российский актёр Евгений Герасимов 25 февраля отмечает свой 73-день рождения, вспоминая различные случаи и инциденты, которые происходили с ним на съёмочных площадках. В интервью информационному изданию news.ru он сообщил о довольно серьёзной травме, которую получил на съёмках одного из фильмов.

Артист признался, что в различных картинах практически все трюки он выполнял сам. Всё дело в отличной физической форме и спортивной карьере, которая позволяла ему участвовать даже в самых рискованных сценах для фильмов.

Герасимов заметил, что во время съёмок очередной картины упал с высоты пятого этажа и серьёзно повредил ноги. Из-за серьёзной травмы он был вынужден пройти довольно продолжительную реабилитацию, но вскоре всё-таки вернулся к любимому делу.

"Помню страшный случай, когда упал с десантного тренажёра, а это, между прочим, высота пятиэтажного дома. У меня были полностью разбиты ноги, и долгое время пришлось находиться в гипсе", — рассказал артист.

По словам Герасимова, он неоднократно получал различные серьёзные травмы при создании различных фильмов. На съёмках он также заработал повреждение позвоночника и разбил тазобедренный сустав.