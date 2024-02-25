"Были полностью разбиты ноги": актёр Герасимов рассказал о страшной травме во время съёмок

[ Культура ]

Знаменитый российский актёр Евгений Герасимов 25 февраля отмечает свой 73-день рождения, вспоминая различные случаи и инциденты, которые происходили с ним на съёмочных площадках.  В интервью информационному изданию news.ru он сообщил о довольно серьёзной травме, которую получил на съёмках одного из фильмов.  

Артист признался, что в различных картинах практически все трюки он выполнял сам. Всё дело в отличной физической форме и спортивной карьере, которая позволяла ему участвовать даже в самых рискованных сценах для фильмов.   

Герасимов заметил, что во время съёмок очередной картины упал с высоты пятого этажа и серьёзно повредил ноги. Из-за серьёзной травмы он был вынужден пройти довольно продолжительную реабилитацию, но вскоре всё-таки вернулся к любимому делу.  

"Помню страшный случай, когда упал с десантного тренажёра, а это, между прочим, высота пятиэтажного дома. У меня были полностью разбиты ноги, и долгое время пришлось находиться в гипсе", — рассказал артист.  

По словам Герасимова, он неоднократно получал различные серьёзные травмы при создании различных фильмов. На съёмках он также заработал повреждение позвоночника и разбил тазобедренный сустав. 

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
 

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