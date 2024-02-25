Череповецкую «Северсталь» подвела недисциплинированность в матче со «Спартаком»

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» на выезде проиграла московскому «Спартаку» в предпоследнем матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане трижды вели в счете после голов Дмитрия Моисеева, Адама Лишки в большинстве в первом периоде и Динала Аймурзина во втором. Однако команда не смогла удержать свое преимущество. Команду Андрея Козырева подвела недисциплинированность. Пять удалений в третьем периоде соперник преобразовал в три заброшенные шайбы. В результате матч завершился со счётом 5:3 в пользу «Спартака».

«Достаточно интересный матч получился. Если в начале преимущество было у «Спартака», то в середине второго периода мы отодвинули игру от наших ворот. Но в концовке нас подвела недисциплинированность. Получили много удалений - с такой командой столько удаляться нельзя», - сказал после матча главный тренер череповецкой команды Андрей Козырев.

В заключительном матч регулярного сезона 2023/24 «Северсталь» сыграет в Уфе, 26 февраля, против «Салавата Юлаева».

Теги:
хоккей «Северсталь»
 

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