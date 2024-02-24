День святого Валентина пошёл не по плану: Викторию Бэкхем заметили с костылями

[ Культура ]

В сети Интернет появились новые фотографии британской певицы Виктории Бэкхем. Она прогуливалась по городу с друзьями. Артистка не смогла скрыть о фанатов серьёзные проблемы со здоровьем, поскольку передвигалась по улице на костылях.   

Викторию Бэкхем заметили с костылями неслучайно. Всё дело в том, что она получила серьёзную травму ноги во время тренировки 14 февраля. День святого Валентина пошёл для светской дивы совсем не по плану. Вместо романтического ужина со своими мужем ей пришлось обращаться за медицинской помощью, сообщает издание PeopleTalk.

Врачи диагностировали перелом стопы, который был получен в результате падения в спортивном зале. Теперь Бэкхем вынуждена передвигаться только с помощью костылей, а её нога была зафиксирована специальным ортезом. Несмотря на серьёзную травму певица уделяет большое внимание своему внешнему виду, а костыли не мешают ей выглядеть неотразимо и надевать довольно красочные наряды. 

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
 

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