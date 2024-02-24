"Стоило пожаловаться крестной": Ольга Орлова поделилась первыми успехами дочки

[ Культура ]

Известная российская артистка, телеведущая Ольга Орлова регулярно публикует в социальных сетях фотографии со своей годовалой дочерью Аней. На этот раз она поспешила поделиться со своими поклонниками неожиданной радостью - её ребёнок сделал свои первые шаги.  

Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлены первые успехи её дочки. На кадрах видно, как девочка учится ходить в компании своей крестной Ксении Бородиной. Телеведущая страхует свою крестницу, а также радуется вместе со звёздной мамой её первым шагам, сообщает издание "7Дней".

"Ура! Анюткины первые шаги! Стоило пожаловаться крестной, как все случилось", — не скрывает восторга Орлова.  

Пользователи сети Интернет также не оставили без внимания такую радость Орловой. Они пришли в восторг от видео, которое было опубликовано телеведущей, а также похвалили Бородину за наставничество и поддержку в воспитании её дочки. 

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
 

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