"Стоило пожаловаться крестной": Ольга Орлова поделилась первыми успехами дочки

Известная российская артистка, телеведущая Ольга Орлова регулярно публикует в социальных сетях фотографии со своей годовалой дочерью Аней. На этот раз она поспешила поделиться со своими поклонниками неожиданной радостью - её ребёнок сделал свои первые шаги.

Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлены первые успехи её дочки. На кадрах видно, как девочка учится ходить в компании своей крестной Ксении Бородиной. Телеведущая страхует свою крестницу, а также радуется вместе со звёздной мамой её первым шагам, сообщает издание "7Дней".

"Ура! Анюткины первые шаги! Стоило пожаловаться крестной, как все случилось", — не скрывает восторга Орлова.

Пользователи сети Интернет также не оставили без внимания такую радость Орловой. Они пришли в восторг от видео, которое было опубликовано телеведущей, а также похвалили Бородину за наставничество и поддержку в воспитании её дочки.