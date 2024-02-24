"Уже реально не знаю": Брутян пожаловалась подписчикам на семейную жизнь с Прилучным

Романтические отношения знаменитой звёздной пары Павла Прилучного и Зепюр Брутян столкнулись с проблемами семейного быта. Всё дело в том, что актриса, которая стала избранницей российского артиста, внезапно поделилась с подписчиками неожиданными сложностями.

Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян узаконили свои отношения ещё два года назад. За это время артистка успела родить своему возлюбленному сына Микаэля. Она призналась, что полностью посвятила себя семье, но старается не забывать и о карьере.

Сейчас же Брутян пожаловалась подписчикам на семейную жизнь с Прилучным. Она заметила, что ежедневно сталкивается с довольно серьёзными сложностями, выполняя свои домашние обязанности. Она с радостью проводит время с сыном и мужем, но обычные бытовые вещи даются ей с каждым днём сложнее. Особенно актрису выматывает приготовление еды. Она признается, что каждый день ей приходится придумывать меню на ужин, чтобы соблюсти все предпочтения членов семьи, сообщает издание "7Дней".

«Уже реально не знаю, что готовить. Я каждый день задаюсь этим вопросом: «Что на ужин?», — пожаловалась Брутян своим подписчикам.

Актриса также заметила, что Павел Прилучный предпочитает блюда с низким содержанием углеводов, а сын требуют "суп с индейкой", из-за чего она сталкивается с довольно серьёзными проблемами, пытаясь всем угодить.