"Глаз не оторвать": Нетребко восхитила фанатов своей внешностью на пикантной фотосессии

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в социальных сетях видео, на котором продемонстрировала своим подписчикам новый образ. На кадрах, которые были сделаны во время одного из мероприятий, она предстала в довольно откровенном наряде.

На видео видно, как певица принимает участие в съемках на фотостудии. Для данного события она выбрала два довольно пикантных образа, которые были дополнены прозрачной блузкой, чёрным топиком с глубоким вырезом декольте и короткими шортами.

Нетребко восхитила фанатов своей внешностью на пикантной фотосессии. Они пришли в восторг от новых фотографий оперной певицы, заметив, что она сильно изменилась и даже помолодела, сообщает издание "7Дней".

"Помолодели, похорошели!", "Вы такая красавица, глаз не оторвать!", — признались поклонники.

Напомним, что ранее поклонники обратили внимание, что Анна Нетребко серьёзно похудела, но певица поспешила опровергнуть эти заявления, заметив, что её фигура нисколько не изменилась.