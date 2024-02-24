"Глаз не оторвать": Нетребко восхитила фанатов своей внешностью на пикантной фотосессии

[ Культура ]

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в социальных сетях видео, на котором продемонстрировала своим подписчикам новый образ. На кадрах, которые были сделаны во время одного из мероприятий, она предстала в довольно откровенном наряде.  

На видео видно, как певица принимает участие в съемках на фотостудии. Для данного события она выбрала два довольно пикантных образа, которые были дополнены прозрачной блузкой, чёрным топиком с глубоким вырезом декольте и короткими шортами.   

Нетребко восхитила фанатов своей внешностью на пикантной фотосессии. Они пришли в восторг от новых фотографий оперной певицы, заметив, что она сильно изменилась и даже помолодела, сообщает издание "7Дней".

"Помолодели, похорошели!", "Вы такая красавица, глаз не оторвать!", — признались поклонники.  

Напомним, что ранее поклонники обратили внимание, что Анна Нетребко серьёзно похудела, но певица поспешила опровергнуть эти заявления, заметив, что её фигура нисколько не изменилась.   

Photoagency Interpress/Global Look Press
 

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