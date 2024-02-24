Мошенник из Вологодской области обманул пенсионерку из Рыбинского района

89-летней пенсионерке из Рыбинского района позвонили мошенники и сообщили, что ее правнучка стала виновницей аварии с пострадавшими, сообщает портал «YARNEWS».

Злоумышленники убедили пожилую женщину передать им 100 тысяч рублей для решения всех вопросов и помощи пострадавшим. Чтобы забрать деньги, они послали своего курьера.

Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранителям удалось установить личность курьера. 22-летнего мужчину, ранее судимого, задержали в Вологодской области.

Молодой человек признал вину. Он пояснил, что устроился на подработку курьером. Адрес пенсионерки ему сообщили в смс-сообщении. Там он забрал конверт, а деньги, за исключением комиссии за свою работу, перевел на счет «кураторов».

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Курьер арестован, ему грозит до пяти лет лишения свободы.