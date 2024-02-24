В Вологде представят итоговую концепцию благоустройства парка Евковка

28 февраля Лаборатория развития городской среды представит вологжанам итоговую концепцию благоустройства парка Евковка. Обсуждение пройдет в актовом зале школы №36 на улице Пригородной, д. 14. Начало в 18:00.

Посетить мероприятие и задать интересующие вопросы может любой желающий. Главное, предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/2787406/.

Парк Евковка расположен между 5 и 6 микрорайонами Вологды. Разработка проекта началась в декабре прошлого года с опросов и встреч с жителями города. Предварительную концепцию Лаборатория разработала совместно со специалистами архитектурного бюро Miriada Group из Казани.