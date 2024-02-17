Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Вологде

Смертельная авария произошла вчера около 17 часов на улице Зосимовской в Вологде.

По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем автомобиля «Фиат Дукато», двигаясь по Пречистенской набережной, совершил левый поворот, который в этом месте запрещен. В это время по Зосимовской улице двигался автомобиль такси «Хендай Солярис», которому «Фиат» создал помеху. Водителю «Хендая» пришлось выехать за встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 33-летнего мужчины, а после с «Дэу Гентра», двигавшейся по улице Зосимовской со стороны Советского проспекта в направлении улицы Предтеченской.

В результате ДТП, на месте происшествия до приезда скорой помощи скончались 40-летний водитель «Хендая», а также его пассажир – 31-летний мужчина, который ехал сзади справа. Кроме того, пострадали водитель и 28-летняя пассажирка «Фольксвагена» - оба госпитализированы.