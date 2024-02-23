Сергей Безруков попался на уловку мошенников из-за голоса Константина Хабенского

Сергей пожаловался на слишком быстрое развитие телефонных мошенников в технологическом плане. Безруков рассказал, что на днях чуть не стал жертвой аферистов. Ему позвонил якобы Константин Хабенский и предложил вложиться в строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. Сергей признал, что попался на уловку преступников. Он поверил, что говорит с коллегой по сцене, да и запрошенная сумма оказалась приемлемой.

«На днях пришло голосовое сообщение от Константина Хабенского. Привет Серега, как дела, то-се. В конце говорит, что ищет инвесторов для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов, предлагает тоже поучаствовать. Ну что ж, дело благое, да и сумма приемлемая. Но что-то как-то... Короче, решил все-таки уточнить детали, позвонил Косте. Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял, очередное мошенничество», - описал ситуацию Сергей.

Безруков признал, что его эта история по-настоящему испугала и даже ужаснула, ведь получается, что мошенники с помощью нейросетей могут обмануть абсолютно любого.