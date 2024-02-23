Потери ее не сломили: Ольга Дроздова произвела фурор на светском мероприятии

Актриса посетила премьеру фильма «Он + она», которая состоялась накануне в столичном кинотеатре «Октябрь». На красную дорожку звезда кино и сериалов вышла вместе с сыном Елисеем.

Ольга несколько лет не выходила на публику. В своем последнем интервью она пожаловалась, что за короткий срок потеряла троих близких друзей. Стресс и тревоги тогда явно оказали на актрису самое негативное влияние. Фанаты признавали, что звезда сильно поправилась.

Судя по всему, потерям не удалось сломить характер Ольги. На красной дорожке «Октября» она затмила всех. Актриса сильно похудела и будто помолодела. Дроздова предстала перед камерами в необычном образе. Для премьеры она выбрала безразмерный жакет в полоску, платье-сорочку и высокие сапоги.