«Гоните поганой метлой»: НТВ объявили бойкот из-за Киркорова

Возвращение певца в его излюбленное кресло председателя жюри в шоу «Маска» вызвала бурю негодования в сети. Россияне призвали руководство НТВ отказаться от услуг Киркорова. В ином случае каналу объявят бойкот. В пресс-службе НТВ никак не отреагировали на возмущение зрителей и последние начали массово отказываться от просмотра. Руководство канала обвинили в неуважении к многомиллионной аудитории и пообещали добиться закрытия НТВ.

«Я и не смотрю теперь «Маску» и смотреть не собираюсь. Ведь вся команда этого проекта не против, чтобы Киркоров был в жюри, а значит, они не осуждают его, значит, сами такие же. Вот пусть, действительно, объявят все несогласные зрители бойкот этой передаче. Я уже не смотрю»;

«Гоните Киркорова поганой метлой. Это же плевок в лицо зрителей», — негодуют пользователи сети.

Любопытно, что буквально на днях некоторые известные продюсеры предупреждали крупные каналы о серьезных последствиях возвращения Киркорова в эфире, обращая внимание на негативную реакцию большинства зрителей.