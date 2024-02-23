«Гоните поганой метлой»: НТВ объявили бойкот из-за Киркорова

[ Культура ]
Автор:
Владимир Воронцов

Возвращение певца в его излюбленное кресло председателя жюри в шоу «Маска» вызвала бурю негодования в сети. Россияне призвали руководство НТВ отказаться от услуг Киркорова. В ином случае каналу объявят бойкот. В пресс-службе НТВ никак не отреагировали на возмущение зрителей и последние начали массово отказываться от просмотра. Руководство канала обвинили в неуважении к многомиллионной аудитории и пообещали добиться закрытия НТВ. 

«Я и не смотрю теперь «Маску» и смотреть не собираюсь. Ведь вся команда этого проекта не против, чтобы Киркоров был в жюри, а значит, они не осуждают его, значит, сами такие же. Вот пусть, действительно, объявят все несогласные зрители бойкот этой передаче. Я уже не смотрю»; 

«Гоните Киркорова поганой метлой. Это же плевок в лицо зрителей», — негодуют пользователи сети. 

Любопытно, что буквально на днях некоторые известные продюсеры предупреждали крупные каналы о серьезных последствиях возвращения Киркорова в эфире, обращая внимание на негативную реакцию большинства зрителей. 

 

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«Гоните поганой метлой»: НТВ объявили бойкот из-за Киркорова
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