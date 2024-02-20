Доступно, как в «Пятерочке»: звезда «Папиных дочек» испугала фанатов странным объявлением

[ Культура ]

Актриса Дарья Мельникова, в частности, разместила в своих соцсетях предложение помощи абитуриентам театральных училищ и вузов. Звезда готова поделиться с будущими студентами своими знаниями и опытом, естественно, не бесплатно.

«Пока есть время, готова онлайн позаниматься с поступающими в театральное. Никаких гарантий, но в процессе может быть полезно и интересно. Так что, если вы абитуриент, — я на связи, пишите в директ. Не бесплатно, но доступно как в «Пятерочке», — иронично отметила Дарья.

Многие подписчики звезды всерьез испугались за ее материальное состояние, предположив, что она испытает трудности с деньгами, раз ищет дополнительный заработок. Кое-кто, однако, воспринял эту новость с юмором, отметив, что актриса, видимо, просто решила расширить свои горизонты.

Дарья действительно вряд ли испытывает какие-то трудности. Она активно снимается в кино и сериалах, не страдая от недостатка внимания со стороны продюсеров.

 

 

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