Иван Янковский уехал в США после успеха в сериале «Слово пацана»

Кое-кто из актеров решил устроить себе отпуск после громкого успеха «Слова пацана». Так, к примеру, исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский отправился с женой в Соединенные Штаты.

Накануне супруга Янковского-младшего Диана Пожарская порадовала поклонников серией редких фото из путешествия по США. На одном из кадров звездная пара ждет свой заказ в одном из кафе популярной сети бургерных. Иван предстал перед камерой в обычной рубахе в крупную клетку, а Диана оделась потеплее, выбрав темно-синюю куртку.

Один из снимков был посвящен пляжному отдыху. Иван позировал в длинных красных шортах, а Диана в черном купальнике. По своей публикацией актриса призналась в любви к мужу и заверила фанатов, что любовь все-таки спасет мир.