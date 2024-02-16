Искусственный интеллект восстанавливает фрески Дионисия в соборе в Ферапонтово

Искусственный интеллект восстанавливает фрески Дионисия 1502 года собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Для реставрации используется нейросеть «Stable Diffusion», которая способна создавать изображения на основе текстовых описаний.

«Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – единственная роспись великого русского мастера Дионисия Мудрого, дошедшая до нашего времени почти в полном составе и подлинном виде с начала XVI века. К сожалению, в росписи есть некоторые утраты, причем часть из них вызвана переделками в самом соборе. В частности, потеряны части фресок, украшающих барабан купола, после того как там пробили окна в XVIII веке. В настоящее время сотрудники Института космических исследований РАН и Кирилло-Белозерского музея-заповедника исследуют возможности нейронных сетей для восстановления первоначального облика поврежденных произведений искусства», – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

К сожалению, первоначальный облик таких произведений мы никогда не узнаем, однако есть возможность представить, каким он мог быть. Обычно этим занимаются художники-реставраторы, которые восстанавливают утерянные изображения на основе мелких фрагментов и общей карты. Однако на это уходит много времени и сил. Поэтому на сегодняшний день проще отдавать эту работу нейросети, обученной на большой выборке изображений и способной генерировать картинку по запросу пользователя.

Специалисты Института космических исследований РАН и Кирилло-Белозерского музея-заповедника произвели первые подходы к решению задачи по восстановлению первоначального облика фресок Дионисия. Исследователи уверены, что продолжат изучение этого вопроса. В настоящее время идет процесс обучения нейросети – он заключается в наполнении ее базы данных фотографиями фрагментов фресок.