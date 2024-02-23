6 передвижных стоматологий закупит Вологодская область

Вологодская область закупит медицинские комплексы и передвижные стоматологии. Об этом рассказал врио губернатора Георгий Филимонов вчера на оперативном совещании в Правительстве области.

«Мы закупим три многофункциональных медицинских комплекса на базе автомобиля КАМАЗ и 6 мобильных стоматологических кабинетов на базе автомобиля ПАЗ, которые будут оказывать соответствующую помощь жителям области. На эти цели предусмотрено 330 миллионов рублей», - отметил врио Губернатора Георгий Филимонов.

Кроме того, 755 миллионов рублей выделят на закупку 98 модульных ФАПов и 544 миллиона рублей предусмотрена на ремонт 138 ФАПов.

Срок реализации мероприятий – 5 лет.