Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане точно никуда не денутся с пятой строчки Западной конференции, а вот москвичи ведут борьбу со СКА и ярославским «Локомотивом» за "Кубок Континента", который дается победителю Регулярного сезона.

Несмотря на это счёт открыли подопечные Андрея Козырева. Давид Думбадзе, в меньшинстве, незадолго до первого перерыва убежал один на один с вратарем хозяев и вывел «Северсталь» вперёд. "Динамовцы" сравняли счёт во втором периоде, забив гол так же в контратаке.

В третьем периоде череповчане сначала упустили Никиту Гусева. Защитнику «Северстали» Марку Барберио ничего не оставалось как нарушить правила, после чего был назначен штрафной бросок, который Гусев и реализовал. А за тем Максим Джиошвили сделал счёт 3:1. В концовке матча, в формате 6x4, череповчанам удалось отыграть один гол, Кирилл Пилипенко забросил свою 32-ю шайбу в сезоне, но спасти этот матч уже не удалось. 2:3 «Северсталь» четвертый раз в текущем чемпионате проигрывает "бело-голубым", но все матчи заканчивались с разницей в один гол.

«Традиционно матчи с «Динамо» проходят в упорной борьбе. До этого было три матча, где мы довели игру до овертайма, сегодня мы немножко не дотянули. Проиграли. В начале нас реализация немного подвела, а там уже сложно было догонять, т.к. получили много удалений. И, собственно говоря, потратили силы, чтобы в конце уже сравнять счёт», - сказал после матча главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев.

Череповчане после этого поражения прервали две серии, игр с набранными очками, которая насчитывала 9 матчей и пятиматчевую победную серию. До конца Регулярного чемпионата осталось 2 матча. 24 февраля "жёлто-чёрные" сыграют в Москве со «Спартаком», 26-го - в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

