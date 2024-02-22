Настоящая королева: Шэрон Стоун произвела фурор в Берлине

Шэрон Стоун выбрала ослепительный и в то же время предельно драматичный наряд для выхода в свет. 65-летняя актриса предстала перед камерами в белоснежном облегающем платье и объемной черной накидке, напоминающей королевскую мантию.

Образ был создан специально по заказу Шэрон именитым брендом Dolce & Gabbana. Платье и «траурную накидку» идеально дополнили туфли на высокой шпильке и тонкие полупрозрачные перчатки.

Украшений на звезде, приковавшей всеобщее внимание, почти не было. Шэрон надела лишь колье из крупных драгоценностей.