Настоящая королева: Шэрон Стоун произвела фурор в Берлине

[ Культура ]
Автор:
Владимир Воронцов

Шэрон Стоун выбрала ослепительный и в то же время предельно драматичный наряд для выхода в свет. 65-летняя актриса предстала перед камерами в белоснежном облегающем платье и объемной черной накидке, напоминающей королевскую мантию. 

Образ был создан специально по заказу Шэрон именитым брендом Dolce & Gabbana. Платье и «траурную накидку» идеально дополнили туфли на высокой шпильке и тонкие полупрозрачные перчатки. 

Украшений на звезде, приковавшей всеобщее внимание, почти не было. Шэрон надела лишь колье из крупных драгоценностей.

 

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