Наталия Гулькина признала, что ей частенько было стыдно выступать в слишком откровенных, по ее мнению нарядах.

[ Культура ]
Автор:
Владимир Воронцов

В беседе с журналистами певица признала, что в юности очень боялась выходить на сцену в нарядах, выбранных продюсерами. Для нее они были слишком откровенными. Ее напарницы по группе тоже с трудом заставляли себя оголяться перед многотысячной толпой. 

«Мы не сильно оголялись в те времена, хотя Светлана [Разина] была более раскрепощенная, более бесстрашная на сцене. У меня поначалу тряслись поджилки, я свои декольте постоянно задирала вверх, когда на сцене стояла, мне казалось, что грудь выглядывает. Юбка у меня была ниже колен — нравы-то все равно были другие», — вспомнила Наталия. 

Изменить свое отношение к откровенным нарядам певицу заставил разговор с вышеупомянутой Светланой Разиной, которая объяснила своей более скромной подруге, что именно они – артисты задают моду для миллионов своих фанатов. То, что сейчас кажется постыдным, завтра станет нормой.

globallookpress.com
 

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