С каждым разом все безумнее: Канье Уэст шокировал публику на футбольном матче

Наряды Канье Уэста и его возлюбленной с каждым днём становятся все более странными и фантасмагорическими. Накануне рэпер с женой в буквальном смысле шокировали своим появлением целый стадион в Милане, на котором состоялся матч «Интер» - «Атлетико-Мадрид».

Для выхода в свет Канье выбрал предельно мрачный и даже пугающий образ – чёрную куртку на молнии и чёрную, непроницаемую маску. Именно маска на самом деле и озадачила тысячи футбольных фанатов, отвлекшихся из-за прибытия рэпера от любимого зрелища. Дело в том, что в головном уборе Канье (если это можно так назвать) не было ни одной прорези. Дышать он, наверное, все же как то мог, а вот как он собирался наблюдать за игрой? Этот вопрос явно мучил всех присутствовавших на стадионе на протяжении всего матча.

Бьянка сильно контрастировала мужем непривычной для нее повседневной одеждой. Все привыкли, что Канье заставляет жену выглядеть предельно откровенно и эпатажно. Звездную пару уже не раз штрафовали из-за выставленных на всеобщее обозрение прелестей модели. На стадион она пришла в обычной спортивной куртке штанах и спортивных ботинках.