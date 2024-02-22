Чего только не писали: сменившая Нагиева Яна Чурикова ответила на шквал критики

В 12-ом сезоне шоу «Голос» в роли главного ведущего выступить Яна Чурикова, занявшее излюбленное кресло Дмитрия Нагиева. Сразу же после звёздной рокировки на Яну обрушился шквал критики, так как многие поклонники Нагиева не хотят видеть в проекте другого ведущего.

Яна с достоинством выдерживает все нападки, так как у нее тоже есть поклонники и поддержка. Она тепло относится к своему коллеге и понимает, что вести программу так же не сможет.

«Если опасаться, то лучше такую профессию не выбирать. Наша «ведущенская» судьба такова: можно вести программу после кого-то или быть первой ведущей, а потом проект ведет кто-то другой – я проходила оба варианта. Когда запустилась новая «Фабрика звезд», ведущей тоже досталось, а мне писали, что без меня «Фабрика» уже не та. Потом я сменила ведущего в «Голосе» и, конечно, мне тоже много чего писали. Как к этому относиться? Спокойно. Тем более огромную поддержку зрителей я тоже чувствую и очень благодарна людям за это. Работа есть работа. Остальное – эмоции», – написала Яна.

Чурикова объяснила, что у женщин и мужчин-ведущих свои особенные черты поведения на сцене. Мужчина может поддержать и подбодрить по отечески, а женщина – это про материнское тепло.