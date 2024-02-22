Региональные власти определили критерии оценки управляющих компаний

В Вологодской области определили критерии оценки управляющих компаний. Они были озвучены сегодня на оперативном совещании правительства региона. Ранее их поручил разработать врио губернатора Георгий Филимонов.

Как рассказала сегодня заместитель губернатора региона по вопросам ЖКХ Евгения Мазанова, за прошедшую неделю на работу ЖКХ от вологжан поступило 522 жалобы. Это на 40 жалоб больше, чем неделей ранее.

По словам, теперь рейтинг работы управляющих компаний будут оценивать по 16 критериям. Максимальный результат, который можно набрать в рейтинге УК - 88 баллов.

«В частности, оценка работы будет состоять из результатов контрольно-надзорной деятельности (количество предостережений, предписаний, постановлений о привлечении к административной ответственности, вступившие в законную силу решения судов). Кроме того, будут учитывать финансово-хозяйственные показатели работы (расчетная дисциплина, средний срок обслуживания домов, вовлеченность в управление социальными домами, показатели ГИС ЖКХ). Третий из критериев - взаимодействие управляющих компаний с населением (работа в системе «​инцидент-менеджмент», использование иных инструментов обратной связи с жителями, организация и участие в конкурсах)», - сообщает пресс-служба Георгия Филимонова.

«Оценки будут выставлять как еженедельно, так и по кварталам. На сегодняшний день наихудшие показатели в рейтинге УК у управляшек в Череповце. Господам инсайдерам я бы очень порекомендовал прислушаться к рекомендациям Евгении Михайловны Мазановой. Либо надо выполнить kPI и выйти из красной зоны, либо исход вам известен», - рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.

Ранее Филимонов поручил первому заместителю губернатора Юрию Умеренко представить алгоритм расторжения договоров с недобросовестными управляющими компаниями.