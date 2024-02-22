В Кирове ищут вологжанина, который должен своему сыну почти 1 млн по алиментам

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Евгений Карсаков – 36-летний уроженец Вологды – разыскивается службой судебных приставов в Кировской области, сообщает издание «Кировская правда».

«Гражданин Карсаков умышленно скрывается от исполнения алиментных обязательств на содержание 7-летнего ребенка, сумма задолженности составляет более 900 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ГУФССП по Кировской области.

Также известно, что ранее Евгений Карсаков занимался монтажом рекламных конструкций на территории города Кирова. Приставы предполагают, что он может жить в арендованной квартире.

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розыск должник алиментщик
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Кировской области
 

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