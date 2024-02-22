Алина Пеклецова взяла золото юниорского первенства России по лыжным гонкам

[ Спорт ]

Вологжанка Алина Пеклецова одержала победу на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет.

Вологодская лыжница заняла первое место в гонке на 10 км свободным стилем среди юниорок с результатом 26:27.2. Второе место с отставанием более 35 секунд заняла представительница Мордовии Екатерина Никитина. На третьем - Зарина Кутлумбаева из Башкортостана.

Первенство России по лыжным гонкам среди юниорок и юниоров 2004-2005 г.р. проходит в Кирово-Чепецке с 21 по 25 февраля. В выходные спортсмены побегут эстафету 4x5 км. и гонку на 20 км. Классическим стилем.

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