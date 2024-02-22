В Вологде и Череповце установят 400 умных остановок

В Вологде и Череповце поставят 400 умных остановок. На их оснащение из областного бюджета выделят более 800 миллионов рублей.

«Сегодня мы анонсируем очередной проект Губернаторской программы «Стратегия 2.0» - «Умные остановки». Планируется установка 400 таких остановок - 200 в Вологде и 200 в Череповце. Установку будут осуществлять поэтапно: по 40 остановок в год в каждом из городов», - сказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В остановочном павильоне будет кнопка вызова экстренных служб, WiFi, USB зарядные устройства для портативной техники, видеонаблюдение. Также такие остановки оснащены табло с прогнозом прибытия маршрутного транспорта и актуальным расписанием движения.

Что касается остановок, которые обещали поставить в Вологде зимой, то все 77 павильонов уже доставлены в город. 32 остановки установлены, подключить их планируют к 1 марта. Остальные 44 павильона поставят до 1 июня.