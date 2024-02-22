Начальник регионального УМВД стал генералом

[ Общество ]

Начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов получил звание генерал-майора. По словам сенатора от Вологодской области Олега Кувшинникова, указ о присвоении подписан Владимиром Путиным 19 февраля.

«С присвоением звания генерал-майора полиции поздравляю начальника управления МВД России по Вологодской области Павла Серова. Это прекрасно образованный, опытный в вопросах борьбы с преступностью профессионал своего дела. Нашему регионуповезло с таким командиром ведомства», - написал в соцсетях Олег Кувшинников.

Сенатор также напомнил, что в марте будет ровно год, как Павел Серов возглавил региональное УМВД. До этого он служил в Татарстане.

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