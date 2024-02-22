В Белозерске не привлекли к ответственности бизнесмена, по чьей вине погиб рабочий

Трагедия произошла 2 марта 2023 года, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 46-летний работник занимался валкой леса по заданию предпринимателя – 44-летнего жителя Белозерска. В качестве индивидуального предпринимателя мужчина зарегистрировался в 2019 году с видом деятельности «лесозаготовки».

46-летний сотрудник проработал с января по март 2023 года. При этом у него не было специального образования, а предприниматель не проверил знания требований охраны труда и не провел инструктаж по охране труда на рабочем месте.

В процессе работы сотрудник не обратил внимания на то, что ранее спиленная береза зависла, опираясь на стоящие рядом деревья. Он продолжил валку деревьев в радиусе падения березы. В какой-то момент береза упала на работника и ударила его по голове и туловищу.

Мужчина почти сразу умер на месте происшествия в результате тупой травмы грудной клетки с развитием травматического шока и кровопотери. Также у него диагностировали множественные переломы позвоночника, ушибы и разрывы внутренних органов.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности за допуск к работам в качестве вальщика леса гражданина без оформления трудового договора в августе 2023 года.

Также на него завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека». Однако мать погибшего ходатайствовала о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон. Подсудимый полностью возместил моральный вред.