Вологодский департамент сельского хозяйства может возглавить Николай Виноградов

[ Общество ]

Департамент сельского хозяйства Вологодской области может возглавить Николай Виноградов, который в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника департамента.

Как заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве области врио губернатора Георгий Филимонов, Николай Виноградов напоминает ему опытного коллегу из старой школы аграриев.

«К нему я присматриваюсь уже давно и готов выдать ему кредит доверия и карт-бланш, поскольку человек заслуженный и опытный в сфере сельского хозяйства. Нам такие нужны. Он напоминает опытных старожилов и коллег – настоящих аграриев. Я всегда поддерживаю старую школу», - заявил Георгий Филимонов.

С вопросом: «Когда Виноградов может занять должность?», - Филимонов обратился к первому заместителю губернатора Юрию Умеренко.

«Все предложения по кадрам уже подготовлены, и мы готовы их представить», - ответил Умеренко.

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