Выставка картин с котиками пройдет в Вологде

1 марта в России пройдет День кошек. В честь этого праздника в Юношеском центре имени В. Ф. Тендрякова откроется новая выставка Олега Малинина «Вологодская котовасия». Начало мероприятия в 17:30.

Художник Олег Малинин запечатлел фантазию на тему жизни самых культурных вологодских котов. Обычные горожане практически не замечают белых, рыжих, серых, черных усатых-полосатых котиков, которые гуляют рядом с достопримечательностями.

В экспозиции представлено 11 картин, на которых пушистики изображены на фоне Вологодского кремля, площади Революции, филармонии, фонтана у ЦУМа. Особенностью картин является размер котиков – все они гигантские, размером с памятник или колокольню.

«Рецензентом работ стала моя домашняя кошка Пушка, которой 15 лет. Умная, но не говорит. Покажу ей эскиз, она головой одобрительно кивнет, значит, порядок – рисую», – шутит Олег Малинин.

На открытии выставки выступит бард Вячеслав Павлов, который исполнит озорные песни о жизни кошек и Вологде. Также можно будет приобрести открытки с репродукциями картин, а гостям с мяукающими питомцами – открытка в подарок.

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