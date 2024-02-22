Монастырю на острове Каменный подарили 150 кубометров дров

[ Общество ]

Дрова для отопления монастыря

150 кубометров дров в качестве благотворительной помощи предоставил лесопромышленный концерн «Кипелово», входящий в состав Segezha Group, Спасо-Каменному Преображенскому мужскому монастырю, находящемуся в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Лесозаготовители Segezha Group четвёртый год подряд помогают с дровами для отопления монастыря, который основан в XIII веке и находится в списке объектов культурного наследия федерального значения.

Памятник храмового зодчества расположен на острове Каменный Кубенского озера. При этом его живописное расположение создает определенные трудности содержания: это касается отопления обители, доставки материалов и провизии «с большой земли». Временный склад круглого леса для нужд монастыря находится на берегу пос. Лесозавод – это ближайшая береговая точка к монастырю. Здесь волонтёры пилят круглый лес на чурбаки и доставляют на остров по льду.

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Предприятия, входящие в состав Segezha Group, поддерживают и другие историко-архитектурные объекты в регионе. В начале 2024 года Сокольский ДОК подарил пиломатериалы для проведения реставрационных работ Благотворительному фонду "Центр возрождения культурного наследия "Крохино". Это обрезная доска Сокольского ДОКа, которая будет использована для возведения нового участка консервационных лесов для проведения работ в трапезной храма-маяка в Крохино, а также для обустройства деревянных настилов на территории волонтёрского кампуса.

Ранее Segezha Group также передавала сосновые бревна и пиломатериалы для научной реставрации архитектурно-этнографическому музею «Семёнково» в Вологодской области. В музее под открытом небом собраны образцы деревянного зодчества Русского Севера XIX –XX вв.

Теги:
сокольский ДОК благотворительность
 

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