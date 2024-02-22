Вологодский проект мастер-классов по фехтованию выиграл грант почти в 3 млн рублей

Вологодский клуб исторической реконструкции «Великая государева крепость» стал победителем конкурса «Спорт для всех», проводимый Фондом Потанина. Клуб выставил на конкурс проект «Фехтовальные вечера», который выиграл грант в 2,8 млн рублей.

В рамках проекта клуб будет проводить фехтовальные мастер-классы и поединки под аккомпанемент средневековой музыки в формате танцевальных вечеров. Инициатива ориентирована на детей, подростков и семейную аудиторию.

Всего на конкурс были поступило 1200 заявок. После их оценки по формальным критериям к участию было допущено 1063 заявки. Победителями признаны 39 проектов, которым в общей сложности будет выделено почти 101, 5 млн рублей.