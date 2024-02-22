Вологодский проект мастер-классов по фехтованию выиграл грант почти в 3 млн рублей

[ Общество ]

Вологодский клуб исторической реконструкции «Великая государева крепость» стал победителем конкурса «Спорт для всех», проводимый Фондом Потанина. Клуб выставил на конкурс проект «Фехтовальные вечера», который выиграл грант в 2,8 млн рублей.

В рамках проекта клуб будет проводить фехтовальные мастер-классы и поединки под аккомпанемент средневековой музыки в формате танцевальных вечеров. Инициатива ориентирована на детей, подростков и семейную аудиторию.

Всего на конкурс были поступило 1200 заявок. После их оценки по формальным критериям к участию было допущено 1063 заявки. Победителями признаны 39 проектов, которым в общей сложности будет выделено почти 101, 5 млн рублей.

Теги:
историческая реконструкция грант
 

Последние новости

Вологодский проект мастер-классов по фехтованию выиграл грант почти в 3 млн рублей
Труп неизвестного мужчины найден в Череповце
После предстоящей оттепели вологодские синоптики обещают похолодание
Череповецкий «Алмаз» вышел в плей-фф Молодёжной хоккейной лиги
Вологодские росгвардейцы отстрелялись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
В Череповце уже приступили к ремонту дворов
Андрей Мерзликин начал съемки комедии в Вологодской области
Наконец-то вышла в свет: Татьяну Михалкову заметили на модном мероприятии
Годами испытывала зависть: дочь Успенской рассказала о непростых отношениях с матерью
Ряд структурных подразделений регионального правительства будут реформированы