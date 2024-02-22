Труп неизвестного мужчины найден в Череповце

В Череповце полиция устанавливает личность мужчины, труп которого обнаружен накануне в лесном массиве рядом с улицей Любецкой. Как сообщает группа поискового отряда «Ты не один» в социальных сетях, погибшему на вид 35-45 лет, среднего роста, волосы русые, на лице щетина (возможно ранее носил усы и бороду).

Был одет в голубую спортивную куртку с капюшоном, серую футболку, черные джинсы с черным ремнем. Сапоги дутыши на белом меху. При себе имел черный рюкзак.

Всех, кто может помочь опознать погибшего, просят сообщать информацию по телефонам: 102 – полиция или 8-911-505-68-98 — волонтеры.