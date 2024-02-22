После предстоящей оттепели вологодские синоптики обещают похолодание

Как и обещали вологодские синоптики еще в начале текущей недели, все предстоящие выходные в регионе будут преобладать положительные температуры. В целом среднесуточная температура окажется на 6-9 градусов выше нормы. Причиной потепления станет обширный атлантический циклон.

Уже в пятницу днем в центральных и западных районах температуры днем составит до +2 градусов, в восточных районах будут слабоотрицательные температуры.

В ночь на субботу синоптики обещают около 0 градусов, днем до +4 градусов, пройдет мокрый снег с переходом на дождь. Примерно такая же температура будет в воскресенье, а в понедельник станет чуть прохладней и уже к вечеру начнется постепенное похолодание.

Антициклон с юго-востока начнет постепенно вытеснять теплый циклон, атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.