Череповецкий «Алмаз» вышел в плей-фф Молодёжной хоккейной лиги

Череповецкий «Алмаз» накануне принимал «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Основное время матча завершилось в ничью - 4:4. При том, что команда Егора Башкатова уступала 0:2, затем вела 4:2, забросив четыре шайбы подряд.

Дублем отметился Александр Шилов, и ещё по голу забили Максим Авраменко и Илья Квочко. Впрочем, «Алмаз» не смог удержать свое преимущество. Вскоре после четвёртой пропущенной шайбы бобруйцы сократили свое отставание, а в третьем периоде сравняли счёт.

Победу молодёжке «жёлто-чёрных» на третьей минуте овертайма принёс гол Эмиля Пьянова, который забросил 13 шайбу в сезоне и набрав 47 очков. Счёт 5:4 в пользу «Алмаза».

«Я с огромным удовольствием поздравляю команду и болельщиков с победой. Последние три игры мы регулярно выходили в овертайм, но у нас не получалось забрать дополнительное очко, в этот раз получилось. Это сильные положительные эмоции от самой победы и в целом от того, что мы выполнили свою задачу: остались в пятерке. Конечно, все довольны, рады, груз с плеч», - сказал после матча главный тренер «Алмаза» Егор Башкатов.

«Алмаз» после этой победы гарантировал себе место в плей-офф МХЛ, минуя предварительную стадию - плей-ин. Череповчане набирают 70 очков после 51 матча и занимают сейчас 4 строчку в Дивизионе «Золотой» Западной конференции и точно не опустятся ниже пятого места, которое позволяет напрямую выйти во второй этап соревнований.

В последнем матче регулярного сезона «Алмаз» 24 февраля дома сыграет с «Русскими Витязями».