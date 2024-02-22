Вологодские росгвардейцы отстрелялись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Бойцы вологодских отрядов ОМОН и СОБР отработали поражение целей на боевых стрельбах, которые прошли под Санкт-Петербургом.

Как пояснили в региональном управлении Росгвардии, бойцы отрабатывали поражение целей с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматических станковых гранатометов АГС-17, АГС-30 и крупнокалиберных пулеметов из комплекса вооружения бронетранспортеров БТР-80.

«Сотрудники отрядов ОМОН, СОБР и военнослужащие вели огонь и его корректировку с учетом особенностей местности, тактической обстановки, в том числе в условиях ограниченной видимости и из различных положений», - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

В стрельбах, кроме бойцов вологодских отрядов ОМОН и СОБР, приняли участие также силовики из 10 регионов Северо-Запада.