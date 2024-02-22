В Череповце уже приступили к ремонту дворов

Череповецкие подрядчики решили не дожидаться таяния снега и уже приступили к ремонту дворов. Как признался мэр Череповца Вадим Германов, это довольно необычная для середины февраля новость.

«Подрядчик занимается вывозом снега. В этом году в нашем городе отремонтируют беспрецедентное число дворов, поэтому строители решили не ждать, когда побившие все рекорды осадки растают самостоятельно и ускорить процесс», - рассказал Германов в соцсетях.

По словам мэра, с первыми лучами весеннего солнца дорожники начнут подготовительные работы, которые необходимо провести перед укладкой асфальта.

Всего в 2024 году в Череповце будут отремонтированы 44 дворовых территории. Средства на ремонт выделены из федерального, а также регионального бюджетов.