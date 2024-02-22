Андрей Мерзликин начал съемки комедии в Вологодской области

Актер и режиссер Андрей Мерзликин приступил к съемкам комедии «900 км до мечты» про путешествие семьи из Москвы на родину Деда Мороза. Предполагается, что съемки фильма будут проходить в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Сообщается, что в городах уже начали набирать актеров для массовок.

Как сообщает 35Медиа, автором сценария фильма стала череповчанка Елена Макарова. Идея фильма одобрена Минкультом. Также предварительно стало известно, что одного из главных героев сыграет сам Андрей Мерзликин.

Примечательно, что одновременно с сообщением о начале съемок фильма в группе «Актеры массовых сцен Вологодской области» появилось сообщение о наборе актеров для массовых сцен.

Требуются, в частности:

— посетители торгового центра и ресторана,

— официантки и официанты,

— водитель внедорожника,

— дети-близнецы,

— мужчина с пакетами (по сценарию — тот самый персонаж, который покупает подарки на Новый год в самый последний момент),

— продавец ювелирных украшений и другие.