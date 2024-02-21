Наконец-то вышла в свет: Татьяну Михалкову заметили на модном мероприятии

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова уже давно не принимала участие в различных церемониях. Однако после своего 77-летнего дня рождения она всё-таки решила появиться на публике.

Сообщается, что Михалкова приняла участие в финале международного конкурса молодых дизайнеров, появившись на мероприятии в роли почётного гостя. Она тщательно подготовилась к этому событию, поскольку её наряд вызывал восторг не только у участников данного проекта, но и пользователей социальных сетей. Они подметили, что Михалкова наконец-то вышла в свет и порадовала своим присутствием других присутствующих, сообщает издание news.ru.

Супруга Никиты Михалкова появилась на модном мероприятии в чёрном дизайнерском платье с розовым шарфом и модной минималистичной сумочкой от Chanel. Образ дополнил любимый чёрный бант на голове.