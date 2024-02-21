Годами испытывала зависть: дочь Успенской рассказала о непростых отношениях с матерью

Певица Татьяна Плаксина решилась рассказать о кризисе, который произошёл в её жизни из-за довольно сложных отношений с матерью Любовью Успенской. Она призналась, что на протяжение нескольких лет была уверена, что близкий человек не позволял ей развиваться в творчестве и музыкальной карьере.

По словам Плаксиной, она на протяжении нескольких лет испытывала неприязнь и зависть к своей матери из-за её творческого успеха. Она призналась, что сильно завидовала Успенской, а также была уверена, что именно мать виновата в её неудачах в карьере и жизни.

Певица призналась, что в отдельные периоды жизни отношения с её звёздной матерью были довольно непростыми. Она думала, что всему виной большая популярность Любови Успенской. Однако сейчас изменила своё мнение и заметила, что все обиды уже остались в прошлом, сообщает издание "Муз-ТВ".

Напомним, что уже в ближайшем времени Любовь Успенская отпразднует свой 70-летний день рождения. Шансонье заметила, что всегда поддерживала Татьяну и относилась к дочери с большой любовью. Сейчас она активно занимает творческой карьерой Плаксиной и продвигает её в шоу-бизнесе.