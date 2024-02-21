Ряд структурных подразделений регионального правительства будут реформированы

[ Общество ]

Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о реорганизации ряда структурных подразделений правительства региона.

В частности, с 27 апреля будет официально реорганизован департамент лесного комплекса. К которому будут присоединены департамент природных ресурсов и департамент охотхозяйства. Объединенная структура будет называться «департамент природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства».

Его руководителем, по всей видимости, станет один из последних «варягов» регионального правительства Владислав Ефанов.

Также небольшая реорганизация произойдет с управлением информационной политики, которое станет департаментом, - сообщает портал GorodVo.

Теги:
правительство области реорганизация
 

Последние новости

Годами испытывала зависть: дочь Успенской рассказала о непростых отношениях с матерью
Ряд структурных подразделений регионального правительства будут реформированы
Наташа Королёва публично высмеяла возлюбленную своего сына
Власти Вологды объяснили необходимость отключения тепла на западе города
Суд согласился с решением оштрафовать АО «Вологдаоблэнерго» на 300 тыс. рублей
Региональный следком раскрыл детали уголовного дела Евгения Журина
16-летнего подростка из Череповца обвиняют в незаконном обороте наркотиков
Юлия Меньшова поздравила свою маму Веру Алентову с днём рождения необычным способом
Доброволец из Вологодского округа скончался от полученных в зоне СВО ранений
Более 110 млн выделено на борьбу с борщевиком на Вологодчине