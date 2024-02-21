Наташа Королёва публично высмеяла возлюбленную своего сына

В семье известной российской певицы Наташи Королёвой возник очередной крупный скандал, который был вызван из-за избранницы сына. Всё дело в том, что артистка выступает против романтических отношений Архипа Глушко. Её не устраивает девушка, которую он выбрал в качестве своей избранницы.

Напомним, что Архип Глушко ещё в 2020 году познакомился с танцовщицей Мелиссой Фокс, но родители были против таких отношений. Однако, несмотря на упрёки со стороны матери, он всё-таки съехался со своей возлюбленной и даже сделал ей предложение руки и сердца.

Наташа Королёва неоднократно пыталась разлучить своего сына с его возлюбленной, но сделать этого так и не получилось. Недавно певица публично высмеяла девушку своего сына, унизив её прямо на мероприятии в честь дня рождения Архипа, сообщает издание "Муз-ТВ".

На празднике она взяла слово, чтобы поздравить своего сына, а после начала буквально оскорблять невестку, заявляя, что на праздник скоро придут другие девушки Архипа, а Мелиссе придётся удалиться. Певица не сдержалась от унизительных высказываний в адрес девушки, но сын её так и не остановил.

Чем закончился этот громкий конфликт осталось за завесой тайны. Однако Наташа Королёва не спешит отказываться от своего решения любой ценой разлучить сына с его девушкой.