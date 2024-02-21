Суд согласился с решением оштрафовать АО «Вологдаоблэнерго» на 300 тыс. рублей

[ Общество ]

Арбитражный суд Вологодской области поддержал решение вологодских антимонопольщиков оштрафовать АО «Вологдаоблэнерго» на 300 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, такое решение было принято на основании заявления ООО «Спортивно-стрелковый клуб Ред Стар», который энергетики отказались присоединять к электрическим сетям. Клуб попросил АО «Вологдаоблэнерго» присоединить к сетям военно-патриотический парк «Красная звезда» в Грязовецком округе.

«Сначала энергетики направили заявителя обратиться за техприсоединением в ОАО «РЖД» - сетевую организацию, энергопринимающие устройства которой расположены ближе к земельному участку Стрелкового клуба. Но оказалось, что ранее спортивно-стрелковый клуб уже обращался в ОАО «РЖД», на что был получен ответ, что ближе всего к земельному участку клуба находятся электрические сети с необходимым напряжением 0,4 кВ, принадлежащие АО «Вологдаоблэнерго», - рассказали в региональном УФАС.

Как посчитали в антимонопольном ведомстве, энергетики нарушили установленный порядок технологического присоединения к электросетям и возбудили административное дело, назначив штраф в размере 300 тысяч рублей.

Энергетики обжаловали решение в Арбитражном суде, однако Фемида оставила требование без удовлетворения.

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