Суд согласился с решением оштрафовать АО «Вологдаоблэнерго» на 300 тыс. рублей

Арбитражный суд Вологодской области поддержал решение вологодских антимонопольщиков оштрафовать АО «Вологдаоблэнерго» на 300 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, такое решение было принято на основании заявления ООО «Спортивно-стрелковый клуб Ред Стар», который энергетики отказались присоединять к электрическим сетям. Клуб попросил АО «Вологдаоблэнерго» присоединить к сетям военно-патриотический парк «Красная звезда» в Грязовецком округе.

«Сначала энергетики направили заявителя обратиться за техприсоединением в ОАО «РЖД» - сетевую организацию, энергопринимающие устройства которой расположены ближе к земельному участку Стрелкового клуба. Но оказалось, что ранее спортивно-стрелковый клуб уже обращался в ОАО «РЖД», на что был получен ответ, что ближе всего к земельному участку клуба находятся электрические сети с необходимым напряжением 0,4 кВ, принадлежащие АО «Вологдаоблэнерго», - рассказали в региональном УФАС.

Как посчитали в антимонопольном ведомстве, энергетики нарушили установленный порядок технологического присоединения к электросетям и возбудили административное дело, назначив штраф в размере 300 тысяч рублей.

Энергетики обжаловали решение в Арбитражном суде, однако Фемида оставила требование без удовлетворения.