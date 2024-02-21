Юлия Меньшова поздравила свою маму Веру Алентову с днём рождения необычным способом

[ Культура ]

Знаменитая российская актриса, телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в социальных сетях новую фотографию своей матери. Таким необычным способом она поздравила Веру Алентову с днем рождения, а также написала под фотографией несколько нежных слов в её честь. 

Напомним, что 21 февраля народная артистка России Вера Алентова принимает поздравления в связи со своим днём рождения. Сегодня ей исполнилось 82 года, но несмотря на возраст, она продолжает принимать участие в различных творческих проектах.  

Юлия Меньшова по-особенному поздравила свою маму, опубликовав в социальных сетях довольно интересную фотографию, на которой Алентова сидит в строгом костюме на необычном кресле в роли мадам Рубинштейн. Актриса призналась, что её мама является идеальным примером для подражания, сообщает издание Voice Mag.

«Ты мой пример! Моя гордость! Мой ориентир! И моя бесконечная любовь!» — призналась Меньшова. 

Меньшова также обратила внимание, что с каждым годом всё больше становится похожа на свою маму. Именно она подарила актрисе стремление к новым высотам в карьере и упорство для достижения новых целей в жизни. 

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
 

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