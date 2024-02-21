16-летнего подростка из Череповца обвиняют в незаконном обороте наркотиков

[ Происшествия ]

В отношении 16-летнего подростка из Череповца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ».

В данным следствия, в январе этого года молодой человек приобрел в Интернете наркотики в крупном размере. Подросток решил сам попробовать вещество, после чего ему стало плохо, и его госпитализировали.

О случившемся известили полицейских, которые впоследствии изъяли наркотик. Территориальный следственный отдел возбудил уголовное дело.

На данный момент расследование продолжается. Полиция пытается выяснить источники сбыта.

Здоровью подростка сейчас ничего не угрожает.

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