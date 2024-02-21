Более 110 млн выделено на борьбу с борщевиком на Вологодчине

В этом году от борщевика Сосновского обработают около 3,5 тысячи гектаров земель в Вологодской области. 47 муниципальных образований региона представили заявки на проведение мероприятий. На эти цели выделено 112,1 миллиона рублей.

Со всеми муниципалитетами заключены соглашения на предоставление господдержки в борьбе с борщевиком в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В первую очередь обработка от распространения растения проводится не территориях городских и сельских поселений. В этих местах борщевик несет наибольшую угрозу для здоровья населения.

Мероприятия по борьбе с борщевиком реализуются с 2020 года. В 2023 году было обработано 2,5 тысячи гектаров территорий населенных пунктов. Из областного бюджета была выделена субсидия в размере 43,4 миллиона рублей.