Более 110 млн выделено на борьбу с борщевиком на Вологодчине

[ Общество ]

В этом году от борщевика Сосновского обработают около 3,5 тысячи гектаров земель в Вологодской области. 47 муниципальных образований региона представили заявки на проведение мероприятий. На эти цели выделено 112,1 миллиона рублей.

Со всеми муниципалитетами заключены соглашения на предоставление господдержки в борьбе с борщевиком в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В первую очередь обработка от распространения растения проводится не территориях городских и сельских поселений. В этих местах борщевик несет наибольшую угрозу для здоровья населения.

Мероприятия по борьбе с борщевиком реализуются с 2020 года. В 2023 году было обработано 2,5 тысячи гектаров территорий населенных пунктов. Из областного бюджета была выделена субсидия в размере 43,4 миллиона рублей.

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борщевик субсидии комплексное развитие территорий
 

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