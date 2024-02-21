В Череповце официантка отсудила 300 тысяч рублей у испугавшего ее гостя

Инцидент произошел в августе 2022 года. 46-летний череповчанин днем зашел в один из ресторанов города и заказал чашку чая. Заказ ему принесла 19-летняя официантка, которой он приказал сесть и написать на листке домашний адрес.

Девушка пояснила, что ей запрещено садиться за стол с гостями, после чего понесла на цокольный этаж посуду. Мужчина последовал за ней, начал орать матами и требовать у сотрудницы какие-то деньги.

Официантка так испугалась, что у нее онемело тело, начали подкашиваться ноги. Однако ей удалось собраться с силами и побежать в конец коридора в туалет. Девушка зашла в кабинку и заперла дверь, но мужчина с силой рванул и открыл дверь, продолжая орать матом и требовать адрес.

На помощь девушке прибежала администратор ресторана, выпроводила неадекватного гостя, вызвала скорую и полицию.

Впоследствии выяснилось, что у официантки есть сестра-близнец, которой мужчина по ошибке перевел 22 420 рублей. Девушка отказалась возвращать деньги, поэтому череповчанин узнал, где работает ее сестра, чтобы получить домашний адрес.

Уголовное дело в отношении гостя ресторана не было возбуждено, так как отсутствует состав преступления. Потерпевшей пришлось обращаться в суд, чтобы получить возмещение морального ущерба.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии установлено, что из-за случившегося у девушки развилось затяжное невротическое депрессивное состояние, которое характеризуется снижением настроения, нарушением сна, переживаниями случившегося, фиксацией на них, плаксивостью, снижением работоспособности.

В связи с этим, Череповецкий городской суд взыскал с ответчика в пользу девушки компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей и расходы по оплате экспертизы в размере 17 500 рублей.